نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال الشهر الماضي من الحصول على موافقة ذوي 12 متوفى دماغياً للتبرع بأعضاء ذويهم لصالح مرضى الفشل العضوي، إذ أُنْقِذَت حياة مريضين بإجراء عمليتي زراعة قلب لهما، وأُنْقِذَت حياة 9 مواطنين آخرين بزراعة 9 أكباد لهم، وإنهاء معاناة 12 مريض فشل كلوي بزراعة كلى لهم، وإعادة الأمل لمريض آخر بإجراء عملية زراعة بنكرياس له.

وبمساهمة العوائل الـ12 أُعِيدَت البهجة والحياة لـ24 عائلة مما يظهر تلاحم المجتمع وحبه للعطاء ومساعدة الآخرين، وقد تمت هذه العمليات بإشراف من المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالتنسيق مع كل من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، ومستشفى الإيمان العام بالرياض، ومستشفى عبيد التخصصي بالرياض، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة، ومستشفى أندلسية بجدة، ومجمع مكة الطبي، ومستشفى رفحاء العام، إضافة إلى مستشفى كليفلاند أبوظبي ومدينة الشيخ خليفة الطبية.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى. مبيناً أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية، مشيداً بالجهود المبذولة من إدارة الإخلاء الطبي الجوي في نقل الأعضاء من المتبرعين بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة الرياض.

وفي الختام عبر المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء عن عظيم امتنانه لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم لهؤلاء المرضى، داعياً الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة.