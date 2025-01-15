برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، ينطلق مساء اليوم (الأربعاء) «ملتقى آماد التعليمي» للاختبارات الدولية والوطنية، والذي ينظمه مكتب تعليم الفيحاء بتعليم جدة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، المختصين، وعدد من الجهات المختلفة، بهدف تعزيز جودة التعليم ونواتج التعلم من خلال تسليط الضوء على أهمية الاختبارات الدولية والوطنية كأداة رئيسية لتقييم أداء الأنظمة التعليمية وتطويرها، حيث تُعد هذه الاختبارات مؤشراً حيوياً لمستوى كفاءة الطلاب والمعلمين على حد سواء، بالإضافة إلى دورها في توجيه السياسات التعليمية لتحقيق تطلعات المستقبل، مستهدفاً القيادات التعليمية والكادر التعليمي والطلبة وأولياء الأمور.

ويتناول الملتقى محاور متنوعة يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين تتمثل في القيادات التربوية ودورها في تحسين الأداء من خلال رؤية تكاملية كعامل رئيسي في تحسين مخرجات التعليم، إضافة إلى نواتج التعلم والمستويات الإدراكية في اختبارات نافس الوطني، واختبارات PISA، وتقييم جودة التعليم، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل النتائج وتحسين الأداء في الاختبارات الدولية والوطنية، إضافة لدور الأسرة في تعزيز أداء الطلاب في اختبارات نافس و PISA، وأخيراً دور الإعلام في تثقيف المجتمع بأهمية الاختبارات الدولية والوطنية.

وقال مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طواشي بن يوسف الكناني: «الملتقى يشكل منصة تعليمية رائدة تسعى إلى توحيد الجهود للنهوض بمستوى التعليم، وتعزيز جاهزية الطلاب والطالبات للمنافسة العالمية، من خلال تحسين ممارسات التقييم والتخطيط الإستراتيجي للتعليم».

بدوره رحب مدير مكتب تعليم الفيحاء شرف الزهراني بكافة المتحدثين في الملتقى، وقال: «يسلط الملتقى الضوء على الاختبارات الدولية والوطنية التي تمثل فرصة لتقييم الواقع التعليمي بدقة، والعمل على تحسين السياسات التعليمية لتلبية احتياجات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة».

يذكر أن الملتقى يشارك فيه عدد من الأكاديميين المتخصصين الذين يقدمون أوراق علمية من عدد من الجهات، حيث يقدم الدكتور سعيد آل عاتق عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ورقة عمل بعنوان «القيادات التربوية كعامل رئيسي في تحسين مُخرجات الاختبارات الدولية والوطنية: رؤية تكاملية»، كما تقدم الدكتورة وفاء حافظ العويضي من جامعة جدة ورقة عمل بعنوان «قياس المستويات الإدراكية لنواتج التعلم في اختبارات نافس الوطنية»، ويقدم عبدالخالق عبدالله الزهراني مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة ورقة عمل بعنوان «دور الإعلام في تثقيف المجتمع بأهمية الاختبارات الدولية والوطنية»، كما تقدم الدكتورة عزة هاشم معيني من قسم القرآن وعلومه من جامعة المدينة ورقة عمل بعنوان «دور الأسرة في تعزيز أداء الطلاب في الاختبارات الدولية والوطنية: شراكة مجتمعية لتحقيق التميز التعليمي»، وتتحدث الدكتورة دلال عبدالله القيعاوي من جامعة جدة عن «اختبارات PISA كأداة لتقييم جودة التعليم: تحديات وفرص لتحقيق التميز العالمي»، ويقدم الدكتور تركي سعد الزهراني الأستاذ المساعد بقسم تقنيات التعليم ونائب المشرف العام على مركز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة جدة ورقة عمل بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتحليل النتائج في الاختبارات الدولية والوطنية»، فيما تختتم عبير يوسف قشقري مديرة إدارة تقويم التحصيل المعرفي والمهاري في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أوراق العمل بورقة عمل بعنوان «الاختبارات المركزية تطلعات نحو جودة التعليم».