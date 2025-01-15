استقبل رئيس الوزراء وزير المالية في جمهورية سنغافورة السيد لورانس ونغ، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية سنغافورة.

وفي بداية الاستقبال نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لدولته وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية سنغافورة المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل دولته تحياته وتقديره للقيادة الرشيدة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.