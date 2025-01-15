وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، تعكس مضي المملكة وسنغافورة قدمًا في تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتنموية، والسعي لرفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار في عام 2024، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين.

جاء ذلك، على هامش لقاء الوزير في مدينة سنغافورة، اليوم (الأربعاء)، بالدكتور بالاكريشنان، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

واختُتم اللقاء بإحاطة إعلامية ألقاها فيصل بن فرحان، أشار فيها إلى أن تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين يُعد فرصة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما في إطار المبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن سنغافورة تُعد واحدة من أهم المراكز المالية في العالم، وأن المملكة تتطلع إلى مواصلة التعاون معها لتحقيق فوائد اقتصادية أوسع.