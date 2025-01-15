ترأست المملكة العربية السعودية، أمس، الاجتماع الـ112 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) في مدينة الحمامات في تونس، بمشاركة الدول الأعضاء وحضور رئيس الاتحاد محمد بن فهد الحارثي.وشدد الحارثي، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك؛ بهدف خدمة قضايا التنمية ونقل صوت الشعوب العربية إلى العالم، واصفاً الاجتماع بالخطوة المهمة نحو توحيد الجهود الإعلامية بين الدول الأعضاء، مع رؤية إستراتيجية تسعى إلى إبراز الهوية العربية وتعزيز القيم المشتركة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الإعلامية العالمية بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات العربية.واستعرض الحارثي المشاريع الاستثمارية؛ التي تهدف إلى تكوين رافد مالي للاتحاد مما يمنحه المرونة والاستمرارية، وتكوين شركة تعمل ذراعاً استثمارية للاتحاد.وشهد الاجتماع مناقشة الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي، واستعراض التحديات التي تواجه الإعلام العربي والفرص الاستثمارية التي تدعم التكامل الإعلامي، كما تناول التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر الإعلام العربي المقرر عقده في العراق هذا العام، والذي يُتوقع أن يكون منصة مهمة لتبادل الخبرات وتكامل الجهود الإعلامية بين الدول الأعضاء.واختتم الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار العمل المشترك لتحقيق أهداف الاتحاد، وتعزيز مكانة الإعلام العربي دولياً، بما يسهم في تقديم صورة إيجابية ومتكاملة عن العالم العربي.