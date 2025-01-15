أصدرت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، التراخيص الرسمية لأكثر من 1,200 مبنى مخصصة لإسكان الحجاج خلال موسم حج هذا العام، وذلك منذ بدء التقديم وحتى، أمس (الثلاثاء)، في المنطقة المركزية والعديد من الأحياء السكنية بمكة المكرمة.وبينت اللجنة، أن المباني المرخصة تستوعب نحو 893,879 حاجاً، وتحتوي على 205,027 غرفة، مشيرةً إلى أنه جار استكمال إجراءات الترخيص لأكثر من ألف مبنى تتجاوز طاقتها الاستيعابية نحو نصف مليون حاج.