أكدت وزارة التعليم، أن الفحص الطبي (اللياقي)، شرط أساسي لتسجيل الطلاب المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية (الصف الأول) في مختلف المناطق والمحافظات في المدارس للعام الدراسي القادم؛ بهدف تعزيز صحة الطلبة وضمان بداية تعليمية آمنة والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة.وبينت الوزارة، أن فحص اللياقة يأتي كإجراء أساسي للتسجيل في المدارس وللاطمئنان على صحة الطلبة، ورصد أي مشكلات صحية مبكراً، مما يسهم في تحديد المسار التعليمي الأمثل لكل طالب وطالبة، سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة، مشيرة إلى أهمية تعاون أولياء الأمور مع المدارس والمراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي لأبنائهم وبناتهم، مشددة على دوره الحيوي في توفير بيئة تعليمية سليمة.وتسعى الوزارة، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الوعي الصحي بين الأسر، ودعم الجهود المشتركة بين القطاعات لتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.