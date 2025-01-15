جدّدت المملكة التأكيد على حرصها على خدمة الحرمين الشريفين والتيسير على ضيوف الرحمن في كل الجوانب. وأولت أهمية قصوى لضمان صحة وسلامة كل القادمين من أركان الدنيا، ووضعت كافة إمكاناتها المادية والبشرية لتحقيق كل ما يؤدي إلى موسم حج ناجح، بدءاً من لحظة وصول الحاج إلى منافذ الجوازات وانتهاءً بمغادرته سالماً إلى بلاده.وأظهر مؤتمر الحج الذي يعقد جلساته حالياً واجبات كل الجهات المعنية بمشاركة واسعة من المهتمين والخبراء. وفي هذا الشأن أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق نسخة «نسك» المحدثة بـ 100 خدمة إضافية لتسهيل خدمة عشرات الآلاف القادمين لأداء الفريضة، ويبقى دور بعثات الحج في تبصير حجاجهم بما يجب عليهم نحو نسكهم وسلوكهم والأنظمة التي وضعت لخدمتهم وسلامتهم بالتوعية المسبقة. وفي مجال التقنية والذكاء الاصطناعي عززت الجهات المعنية آلياتها في التنظيم والنقل اللوجستي والرعاية الصحية، كل ذلك لترسيخ رؤية المملكة 2030 المستقبلية الطموحة لتعزيز تجربة الحجاج وتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم في رحلة إيمانية لا تُنسى.