وقّعت «دلة البركة» اتفاقية تعاون مع مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية لتطوير خدمات النقل المقدمة للحجاج الصينيين، وذلك في إطار مشاركتها كراعٍ استراتيجي في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025.جاء توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر المُقام في «جدة سوبر دوم» في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.وقّع الاتفاقية، العضو المنتدب لقطاع الضيافة والنقل والمشاعر المقدسة «دلة البركة» لؤي عبداللطيف غراب، ورئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية عادل حاج كريم، بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار في قطاع الحج والعمرة.وتنص الاتفاقية على توفير خدمات نقل متكاملة لحجاج جمهورية الصين الشعبية، من خلال أسطول «دلة لنقل الحجاج»، الذي يُعد من أكثر الأساطيل تقدماً في المملكة وتشمل الخدمات نقل الحجاج بين المدن الرئيسية مثل جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، مع التركيز على الراحة والسلامة.ويُشغّل أسطول «دلة لنقل الحجاج» أكثر من 1000 حافلة مجهزة بأحدث تقنيات التتبع والمراقبة لضمان تنظيم الرحلات، بالإضافة إلى توفير خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يُعزز من تجربة الحجاج ويضمن تلبية احتياجاتهم المختلفة.وأكد لؤي عبداللطيف غراب أن الاتفاقية تُبرز التزام دلة البركة بتقديم حلول مبتكرة في قطاع النقل، مضيفاً: «شراكتنا مع مكتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية تُعد خطوة مهمة نحو تحسين تجربة الحجاج وتسهيل تنقلاتهم خلال أداء المناسك. نحن نؤمن بأن الابتكار والتعاون الدولي هما مفتاح تطوير خدمات الحج، ونسعى دائماً إلى تقديم خدمات تضاهي أعلى المعايير العالمية، بما يعكس كرم الضيافة السعودية»، وهذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتوسيع نطاق شراكاتها الدولية، بما يضمن تعزيز الكفاءة التشغيلية لخدمات النقل ودعم رؤية السعودية 2030.وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من رؤية دلة البركة لتعزيز دورها الريادي في قطاع الحج، مستندة إلى إرثها العريق الذي أرساه مؤسسها الشيخ صالح كامل -رحمه الله- في خدمة الحرمين الشريفين.