أكد مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح المربع أنه سيتم لأول مرة في الحج قياس سعادة ورضا الحاج عبر جهاز ذكي لحظة وصوله لأراضي المملكة، مشيراً إلى أن الحجاج داخل الصالات تتم قراءة وجودهم والوقت المستغرق ومدة بقائهم أمام «الكاونتر»، وكل هذه التحركات يتم رصدها آليّاً وتقنيّاً عن طريق كاميرات وأجهزة حساسة تتعلق بالتركيز على الحاج ووجوده في هذه المنطقة وتحركه داخل مناطق الجوازات لقراءة انطباع الحجاج، وتتم ترجمتها آليّاً وتحليلها والرفع بتقارير تتضمن الزمن المستغرق داخل منطقة الجوازات وشعور الحاج داخل هذه المنطقة وسلوكيات العاملين،.وفي حال عدم وجود أي ملاحظة تفتح البوابات ويخرج خارج منطقة الجوازات، ولا يحتاج الحاج إلى «تختيم»، فالكاميرات الذكية تقرأ ما هو موجود في شريحة إلكترونية في جوازاتهم.