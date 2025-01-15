أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية «التكامل والتشارك في الجهود الإعلامية بمنظومة الحج»، في مؤتمر ومعرض الحج، أهمية التشارك والتكامل في الرسائل الإعلامية الموجهة لضيوف الرحمن، لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الحجاج وتقديم التسهيلات اللازمة لأداء المناسك بيسر وسهولة، من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات، وتعزيز ثقة ضيوف الرحمن بالجهات القائمة على خدمتهم، مع التركيز على وضوح الرسائل الإعلامية.

وأشار العقيد طلال بن شلهوب، إلى وصول الرسائل الإعلامية لحملة «لا حج بلا تصريح» ومبادرة «طريق مكة» في تنظيم دخول الحجاج وتسهيل رحلتهم ليستفيد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم كافة، مشيراً إلى دور المؤتمرات الصحفية لقوات أمن الحج في إيصال الخطط الأمنية باحترافية عالية.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن إدارات الإعلام بالتنسيق مع مراكز العمليات (911)، تعمل على جمع الأسئلة الشائعة من الحجاج وتحويلها إلى محتوى إعلامي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز الوعي وتقديم معلومات استباقية وشاملة بلغات متعددة، تسهم في التزام ضيوف الرحمن بالتعليمات وسهولة أداء المناسك.

وشدد العقيد بن شلهوب على أهمية التخطيط الإعلامي الاستباقي لتلبية احتياجات الحجاج ومواجهة أي أحداث طارئة، من خلال إعداد محتوى إعلامي متعدد اللغات يناسب مختلف الجنسيات، واستخدام وسائل الإعلام المتنوعة لسرعة التواصل وفاعلية التغطية الإعلامية لجميع مراحل الحج.

ونوّه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بضرورة تعزيز التنسيق الإعلامي من خلال إنشاء مركز إعلامي موحد، وعقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية، واستخدام فرق ميدانية مشتركة للتغطية الشاملة، مع تقييم الأداء باستمرار لتحسين آليات العمل الإعلامي، وأهمية إيصال الخطط الأمنية والإعلامية بشكل احترافي وموحد، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.