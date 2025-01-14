أكدت بلدية محافظة خميس مشيط في ردها على ما نشرته «عكاظ»، عن استمرار تجمّع كميات مياه منذ سنوات في موقع بحي أم سرار في ⁧‫المحافظة‬، رغم سحب كميات مياه من قبل صهاريج البلدية بشكل يومي، ومطالب بحل جذري عاجل لإنهاء المعاناة، أن المشكلة المشار إليها لا تتبع للبلدية حيث تقوم بسحب كميات المياه من باب التعاون، ولتفادي حدوث أضرار بيئية، وقالت إنها «قامت بمخاطبة الجهة المعنية، وتصعيد الأمر لعدة مرات»، فيما أفادت أيضاً رداً على ما نشرته «عكاظ» عن مطالب باستكمال مشروع جسر المشاة المتعثر منذ سنوات على طريق الملك خالد في المحافظة‬⁩، تفادياً لحوادث الدهس، أن المشروع السابق متعثّر بسبب المقاول، وتم سحبه منه، فيما سيتم طرحه مع عدة مواقع للاستثمار بحيث يكلف المستثمر بإكمال المشروع.