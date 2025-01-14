أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، خلال الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر ومعرض الحج 2025، أن وزارة الداخلية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن ركيزة أساسية أثناء إعداد الخطط الأمنية.

وأوضح أن الجهات الأمنية تمتلك خبرات متراكمة في إدارة وتنظيم الحشود، بدعم من غرف عمليات متطورة، مشيراً إلى توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الحشود كعامل رئيس في تصميم الخطط الأمنية لرفع كفاءة الأداء والإسهام في تحليل البيانات الضخمة وتقييم العمليات التشغيلية ودعم جهود الأمن.

وأكد البسامي أن منظومة الحج تتحقق بالتكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والتناغم في الأداء، وعدم تعارض المهمات أثناء التنفيذ، وذلك بخطط أمنية تدعم جميع القطاعات.

واختتم حديثه في الجلسة بتأكيد أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الأمن للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.