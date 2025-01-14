أعلنت وزارة التعليم تفعيل فحص اللياقة الطبي للطلاب والطالبات المستجدين قبل التحاقهم بمرحلة الطفولة المبكرة أو الصف الأول الابتدائي، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة أن الفحص الطبي شرط أساسي لتسجيل جميع الطلبة المستجدين في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية (الصف الأول) في مختلف المناطق والمحافظات في المدارس للعام الدراسي القادم 1447هـ؛ بهدف تعزيز صحة الطلبة وضمان بداية تعليمية آمنة. ويأتي فحص اللياقة الطبي كإجراء أساسي للتسجيل في المدارس وللاطمئنان على صحة الطلبة، ورصد أي مشكلات صحية مبكراً، مما يسهم في تحديد المسار التعليمي الأمثل لكل طالب وطالبة، سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة. وأكدت وزارة التعليم أهمية تعاون أولياء الأمور مع المدارس والمراكز الصحية لإجراء الفحص الطبي لأبنائهم وبناتهم، مشددة على دوره الحيوي في توفير بيئة تعليمية سليمة. وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي بين الأسر، ودعم الجهود المشتركة بين القطاعات لتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع، ولمزيد من المعلومات عن فحص اللياقة الطبي للطلبة المستجدين عبر بوابة وزارة الصحة.