أصدرت هيئة المساحة الجيولوجية حزمة من النصائح للتصرف أثناء وبعد حدوث الزلازل، في إطار جهودها المستمرة لحماية الأرواح وتقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. ومن النصائح عدم محاولة الهروب من المنزل والتحصن تحت الطاولات، وإطفاء موقد الغاز وطمأنة الأطفال، وعدم إظهار مشاعر الخوف أمامهم، والابتعاد عن المباني واختيار المواقع الخالية، وفي حال قيادة السيارة، يجب التوقف في أسرع وقت. ومن النصائح التي أصدرتها الهيئة كذلك تجنب استخدام المصاعد.ومن الإرشادات التي أصدرتها المساحة الجيولوجية بعد حدوث الزلازل، التحقق من عدم وجود إصابات ناجمة عن سقوط الحطام أو الأشياء، وتقديم الرعاية الطبية الفورية في حال وجود إصابات مع تقييم أي ضرر يكون قد حدث، والتواصل مع خدمات الطوارئ المحلية. كما نصحت الهيئة بالتأكد من صلاحية الوصلات الكهربائية والغاز والتأكد من إغلاق جميع المرافق بأمان حسب الحاجة وتأمينها ضد التلف والحرص على متابعة الأخبار عبر المصادر المحلية للحصول على تحديثات الوضع.