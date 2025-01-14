أكدت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، أهمية الإنجاز والدقة في التعامل مع البلاغات الطارئة، مشددة على أن السلامة تمثل أولوية قصوى. جاء ذلك خلال زيارة اللهيبي، أمس، لغرفة عمليات إدارة الحالة الطارئة بحي السلامة، برفقة مساعد المدير العام للخدمات المهندس وسام آل حابس، ورئيس قسم الأمن والسلامة والمرافق المهندس عبدالوهاب رجب. واطلعت اللهيبي، خلال الزيارة، على آلية استقبال وتمرير البلاغات وآليات التعامل معها، كما عقدت اجتماعًا مع منسوبي قسم السلامة، وشهدت تقديم عرض مرئي استعرض عمل الغرفة، وعدد البلاغات التي تم استقبالها منذ بدء تشغيلها.وفي ختام الزيارة، أثنت مدير تعليم جدة، على جهود قطاع الخدمات، ممثلاً في قسم السلامة، مشيدة بالمهنية العالية التي أظهرها الفريق في إدارة البلاغات الطارئة.