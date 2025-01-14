ناقش مجلس الشورى، في جلسته العادية السادسة عشرة للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ؛ مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين» المقدم للمجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، إثر استماع الأعضاء إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه مقترح مشروع النظام الذي تلته عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة ريمة اليحيا. وعقب طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بما تضمنه مقترح مشروع النظام. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.فيما صوّت المجلس بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية كوسوفو في مجال خدمات النقل الجوي. ووافق المجلس على مشروع اتفاقية حكومة المملكة، وحكومة جمهورية سورينام في مجال خدمات النقل الجوي، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي، وعلى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة، وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.