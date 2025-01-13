تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مساء اليوم «مؤتمر ومعرض الحج 2025» في نسخته الرابعة تحت شعار «طريق إلى النسك»، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، ويستمر خلال الفترة من 13-16 يناير الجاري، في «جدة سوبر دوم».

وتجوّل نائب أمير منطقة مكة المكرمة في المعرض المقام على هامش فعاليات المؤتمر، والمتخصص في مجال خدمات الحج بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، مطّلعا على أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتحسّن من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ورحب الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بالحضور في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وقال: «يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود راعي مؤتمر ومعرض الحج والعمرة في نسخته الرابعة للعام 2025، وقد شرفني -أيده الله- لإلقاء كلمة مقامه الكريم في هذا المؤتمر»:

«تفخر المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها بأن شرفها الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية في قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، والسهر على أمنهم وسلامتهم، وتقديم كل ما من شأنه تيسير أدائهم للمناسك، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم، إن ما يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من مشروعات تطويرية يأتي في إطار حرص المملكة على بذل جميع الجهود وتسخير الإمكانات لتحسين خدمات الحج والعمرة، كما أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 أولت خدمة ضيوف الرحمن اهتماماً بالغاً منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين، وستواصل المملكة بحول الله تعالى وتوفيقه أداء هذه المهمة الجليلة، مستشعرة في ذلك عظم المسؤولية وشرف الخدمة، وختاماً نثمن لكم حضوركم ومشاركتكم، وندعو الله عز وجل أن يوفقنا في هذا المؤتمر لخدمة ضيوف الرحمن من جميع بقاع الأرض».

ودشن الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز في مؤتمر ومعرض الحج 2025 خدمة «أجرة مكة» أحد منتجات المركز العام للنقل بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وسلّم وزير النقل المهندس صالح الجاسر رخصة تشغيل «أجرة مكة» إلى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، على منصة تدشين الخدمات في المؤتمر.

وأوضح المهندس صالح الرشيد، أن جميع مركبات خدمة «أجرة مكة» صديقة للبيئة، وتعمل بنظامي «الهايبرد والكهربائي»، وذات موثوقية عالية، مما يعزز مكانة مكة مدينة ذكية ومستدامة تجمع بين الروحانية والتطور التقني، وتعزيز الاستدامة، إضافة لتسهيل وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين فيها.

وأكد أن الخدمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اليوم 13 يناير 2025 بشكل مرحلي، وستكون متوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تخصيص 47 موقعاً موزعة في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة في مواقع المحطات الرئيسية وحول منطقة الحرم كمرحلة أولى، لضمان سهولة الوصول وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.

وأشار المهندس صالح الرشيد إلى أن «أجرة مكة» ستعمل بعقد امتياز من خلال المشغلين الذين يمتلكون أسطول السيارات المعتمد من قبل المركز العام للنقل والمُرخص من الهيئة العامة للنقل، لتقديم خدمات نقل راقية ذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة، تمكّن للمستفيدين من الدفع عبر خيارات متعددة: كالدفع النقدي، وبطاقات الائتمان، إلى جانب التزام «أجرة مكة» بتعريفة الإركاب المعتمدة من الهيئة العامة للنقل بواسطة عدّادات إلكترونية، فإن مركباتها تتضمن وسائل إضافية لتعزيز سلامة الركاب والسائقين، تشمل: كاميرات مراقبة داخل المركبة لمتابعة الأحداث وضمان الأمان، وحساسات لقياس عدد الركاب لتوفير تجربة آمنة ومنظمة، إضافة لزر لحالات الطوارئ للاستجابة السريعة عند الحاجة، ومركز اتصال متخصص لخدمة المستفيدين.

وأبان الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة أن من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المركبات إلى نحو 1800 مركبة بنهاية عام 2025، مما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية الطلب المتزايد في مدينة مكة المكرمة.

من جهته أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق نسخة «نسك» المحدثة بـ100 خدمة إضافية.

وقال الدكتور الربيعة: بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وبدعم من ولي عهده الأمين، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين أدوا مناسك الحج والعمرة خلال عام 2024 أكثر من 18 مليوناً، ووصل عدد زوار الروضة الشريفة إلى أكثر من 13 مليون زائر في 2024، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المؤتمر يشارك فيها 280 عارضاً من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، مع وجود مقدمي الخدمة محلياً ودولياً والمهتمين بشأن الحج من 87 دولة حول العالم، إضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، وسط توقعات استقطابه 100 الف زائر، كما يحظى بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وكبار الشركات من مقدمي الخدمة محلياً ودولياً.

بعدها ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى كلمة ضيوف الشرف أكد فيها الخدمات الاستثنائية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن التي تضاف بتدابير عالية لسجل العمل الإسلامي النوعي الذي تغتبط به المملكة العربية السعودية في إطار شرف خدمة خير وفد لخير مكان، في امتداد استحقاقٍ تاريخي كبير تضطلع به قيادتها الرشيدة، خدمة جليلة للحرمين الشريفين ورعاية دؤوبة لقاصديهما.

وقال العيسى: «إن لرابطة العالم الإسلامي مع الجمع الكريم لحجاج بيت الله الحرام أكثر من 60 عاماً، وذلك في مقرها في منى وعرفات والمشعر الحرام، ووفد حجيج الرابطة وهم كبار علماء الأمة الإسلامية يشهدون بما أجراه الله تعالى من الخير والتيسير من القيادة الرشيدة في جملة خدمات تتجدد سنوياً»، مؤكداً «اضطلاع بعثات الحج بواجبها في تبصير حجيجهم بما يجب عليهم نحو نسكهم وسلوكهم والأنظمة التي وضعت لخدمتهم وسلامتهم، وأن يكون ذلك من خلال توعية مسبقة، وهناك عدد من الدول اضطلعت بهذا الواجب فكانت أمثلة يشار إليها ويشاد بها»، داعياً الله بأن يجزل المثوبة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما يقدمانه من غالٍ ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن.

ثم شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، توقيع العديد من اتفاقيات التعاون، بين وزارة الحج والعمرة وكل من «الهيئة العامة للطيران المدني» و«مطارات القابضة»، ومذكرة تعاون بين شركتي «كدانة» و«علم»، كما دشن العديد من المشاريع الكبرى شملت مشاريع شركة كدانة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة «أجرة مكة».

وفي ختام الحفل، تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة هدية تذكارية من وزير الحج والعمرة، ثم جرى تكريم الفائزين بجائزة «لبيتم» وشركاء النجاح والمتميزين في خدمات ضيوف الرحمن.

إثر ذلك عقدت الجلسة الافتتاحية بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، التي أبرزت الجلسة جهود المملكة المستمرة لتقديم خدمات متكاملة ومستدامة لضيوف الرحمن وفق نموذج مبتكر يعكس التفرد والخصوصية لأداء نسك الحج ويضمن أمن وسلامة الحجاج، وناقشت الجلسة كيفية عكس هذه الجهود صورة المملكة المشرفة ورسالتها الحضارية والإنسانية، مع إبراز مكانتها الإسلامية والعالمية، إلى جانب ترسيخ رؤية المملكة 2030 المستقبلية الطموحة لتعزيز تجربة الحجاج وتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم في رحلة إيمانية لا تنسى.

كما استعرضت الجلسة تخطيط وتطوير المدن والمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن والإرث الملهم والشرف العظيم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، كجزء لا يتجزأ من هويتها الدينية والوطنية.

ويُعد المؤتمر منصة إستراتيجية وشاملة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي، في ظل وجود نخبة من الأكاديميين والباحثين، ومكاتب شؤون الحجاج، وممثلي البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، كما سيركز المؤتمر على مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير خدمات الحج، كالاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، إضافة إلى طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في قطاع الحج.

ويشارك في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام 280 عارضاً من قطاعات متعددة وأكثر من 100 متحدث، ووجود مقدمي الخدمة محلياً ودولياً والمهتمين بشأن الحج من أكثر من 100 دولة حول العالم، فيما يناقش المؤتمر عبر 50 جلسة حوارية تصميم مستقبل القطاعات المرتبطة بضيوف الرحمن، وسط توقعات لاستقطاب 150 ألف زائر، حيث يحظى باهتمام ومشاركة عددٍ من الوزراء والسفراء، وكبرى الشركات مقدمة الخدمة محلياً ودولياً، معززاً جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج، من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء.

يذكر أن النسخة السابقة من المؤتمر حققت نجاحات ملموسة، حيث تم توقيع 202 اتفاقية تعاون، بمشاركة ممثلين من 100 دولة، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة بلغت 1430 تغطية محلية وعالمية، كما استقطب المعرض المصاحب أكثر من 100 ألف زائر.