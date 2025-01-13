غادر رئيس الوزراء في الجمهورية الهيلينية (اليونان) كيرياكوس ميتسوتاكيس، والوفد المرافق له محافظة العُلا اليوم، بعد زيارته للمملكة.

وكان في وداعه بمطار العُلا الدولي، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية (اليونان) الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، وسفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.