استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في المخيم الشتوي في العُلا اليوم (الإثنين)، رئيس الوزراء في الجمهورية الهيلينية (اليونان) كيرياكوس ميتسوتاكيس.وصافح ولي العهد أعضاء الوفد الرسمي اليوناني كما صافح رئيس الوزراء اليوناني فور وصوله مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضاً فنية من التراث الشعبي الذي يقام في المناسبات السعودية.ورحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في بداية الاستقبال برئيس الوزراء في زيارته للمملكة، فيما أعرب عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه ولي العهد.وخلال جلستهما في «بيت الشعر» اطلع رئيس الوزراء على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن المستجدات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.عقب ذلك ترأس ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي ـ اليوناني، الذي استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.وفي ختام المجلس وقّع ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني على محضر اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني.حضر الاستقبال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الهيلينية (اليونان) الدكتور سعد العمار.فيما حضر من الجانب اليوناني وزير الخارجية جورجيوس جيرابيتريتيس، ووزير الدفاع الوطني نيكولاس جورجيس ديندياس، ووزير البيئة والطاقة ثيودوروس سكايلاكيس، ووزير التنمية باناجيوتيس ثيودوريكاكوس، ووزيرة الثقافة ستيلياني ميندوني، ووزيرة السياحة أولقا كيفالوجياني، ونائب وزير الخارجية ألكسندرا بابادوبولو، ونائب وزير الخارجية كونستانتينوس فراجكوجيانيس، ووزير التعليم والشؤون الدينية والرياضة المناوب يوانيس فروتسيس، والمدير العام لجهاز الاستخبارات الوطني ثيميستوكليس ديميريس، وعضو البرلمان ثيوهاريس، وسفير الجمهورية الهيلينية لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، ومدير الديوان الدبلوماسي لرئيس الوزراء يوانيس ميلتياديس نيكولايديس، ومستشار الأمن القومي اثناسيوس نتوكوس.