شاركت شركة إثراء الضيافة القابضة في مؤتمر ومعرض الحج 2025، الذي يُعد منصة دولية بارزة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة إدارة موسم الحج. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور الشركة الريادي في قطاع الحج والعمرة، وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تقديم تجربة فريدة ومتكاملة للحجاج والمعتمرين.

وخلال مشاركتها، استعرضت شركة إثراء الضيافة القابضة أبرز مشاريعها ومبادراتها التي تركز على الابتكار والاستدامة، ومنها أنظمة النقل والإرشاد الذكية، وتحسين خدمات الإعاشة والإقامة، إضافة إلى تبنّي أحدث التقنيات التي تُسهّل أداء المناسك بكفاءة وجودة عالية.

وأشار الدكتور أحمد سندي، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أهمية هذا الحدث باعتباره فرصة استراتيجية لتوسيع الشراكات وتعزيز الجهود الرامية إلى الارتقاء بقطاع الضيافة، قائلاً: «نلتزم بتقديم خدمات تتجاوز توقعات ضيوف الرحمن وتعكس ريادتنا في القطاع. مشاركتنا في هذا الحدث تسلط الضوء على إنجازاتنا وخططنا المستقبلية لتحسين جودة الخدمات وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات العاملة في موسم الحج».

وقد حظي جناح الشركة في المعرض باهتمام واسع، إذ قدّمت الشركة رؤيتها الطموحة لتعزيز قطاع الضيافة من خلال شراكات استراتيجية ومبادرات مبتكرة تُسهم في تحقيق تجربة استثنائية ومستدامة لضيوف الرحمن. كما تم استعراض جهودها في تطوير البنية التحتية والخدمات التي تضمن تجربة متكاملة تبدأ من الاستقبال وحتى المغادرة.

ويُعد مؤتمر ومعرض الحج 2025 تجمعًا عالميًا فريدًا يضم نخبة من الخبراء والجهات الحكومية والخاصة، لمناقشة الابتكارات وأحدث الحلول التقنية التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. وتؤكد مشاركة شركة إثراء الضيافة القابضة في هذا الحدث التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق أهداف المؤتمر، ودعم مكانة المملكة كوجهة رائدة عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن.