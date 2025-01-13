شهدت أجواء المنطقة الشرقية، صباح أمس (الأحد)، أجواء ضبابية أدت إلى تدني مستوى الرؤية، وتحديداً في ساعات الصباح الأولى؛ الأمر الذي تسبب في توقف العديد من السيارات على جنبات الطرق السريعة؛ خشية وقوع الحوادث، كما أجبر تدني مستوى الرؤية جميع سالكي تلك الطرق إلى تخفيف السرعة لمستوى 30 كيلو متراً وأقل. وحذر المركز الوطني للأرصاد في الخامسة صباح أمس (الأحد)، بالإنذار الأحمر مرتادي الطرقات في مدينة الدمام والمحافظات التابعة للمنطقة الشرقية (الخبر، الجبيل، رأس تنورة، القطيف، الخفجي)، مؤكداً أن التأثيرات المصاحبة للحالة هي انعدام في مدى الرؤية الأفقية لمستوى 1 كيلو متر أو أقل.وأشار المركز، إلى توخي الحذر والحيطة في الفترة المسائية نتيجة تأثيرات مصاحبة أخرى، وهي رياح شديدة السرعة، كذلك شبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وشهدت منطقة جازان، صباح أمس، هطول أمطار غزيرة، شملت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومحافظات الدرب وبيش وجزر فرسان، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.وفي الرياض، هطلت، أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم. وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، استمرار الحالة المطرية يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمع المياه.