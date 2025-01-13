يحرص مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عبر فريق الحماية من العنف والإيذاء التابع له، على حماية مرضاه وسلامتهم من أي عنف أو أذى أسري يتعرضون له.وأوضحت منسقة فريق الحماية بالمجمع الأخصائية الاجتماعية أمل الحواري، أنّ الهدف من الفريق الذي بدأ عمله 1435هـ، يتمثل في رصد واكتشاف حالات العنف والإيذاء الأسري أياً كان نوعها، تجاه أحد مستفيدي المجمع من المرضى النفسيين أو مرضى الإدمان وعلاجها والتعامل معها وتأهيلها.وأوضحت، أن مهمات الفريق تشمل تلقي البلاغات عن الحالات التي يتم كشفها سواء في قسم الإسعاف والطوارئ أو العيادات الخارجية أو التنويم، وكذلك البلاغات التي ترد من الأسر، إذ تتم المشاركة في تقييم الحالة ووضع خطة التدخل حسب الأصول المهنية، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الحالة، وإجراء الاختبارات والفحوص اللازمة وحفظها بشكل مهني، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وإبلاغها عن الحالة التي استقبلها الفريق.وشددت، على أنّ التعامل مع البلاغات المقدمة وكذلك الحالات التي تتعرض للعنف يتم بكل سرية، حفاظاً على حقوق المريض، وحماية لمعلومات المبلغ، مشيرة إلى أنّ أغلب الحالات التي تم التعامل معها من قبل الفريق، تم كشفها خلال مراجعتها للمجمع عند طلب العلاج.