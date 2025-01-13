واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ذراع المملكة العربية السعودية الإنسانية، ترسيخ مكانته بصفته واحداً من أبرز المنظمات الإنسانية والإغاثية على مستوى العالم، وذلك بتحقيقه العديد من الإنجازات والجوائز الدولية المرموقة خلال 2024، والتي تعكس جهوده المميزة وإنجازاته الرائدة في ميادين العمل الإنساني والإغاثي.فقد حصد المركز سلسلة من الجوائز والتكريمات الدولية، منها جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة والطفولة للعام 2024، المقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الأسرة والطفولة؛ تقديراً لجهود المركز في دعم الأطفال والأسر الفلسطينية في ظروف الاحتلال.وفي جانب التميز المؤسسي والالتزام بالمعايير العالمية، حصل مركز الملك سلمان للإغاثة على شهادتي الآيزو للحوكمة ISO 37000 والآيزو لإدارة الالتزام ISO 373001، وذلك بعد تطبيق المركز واستيفائه المعايير الدولية للنظامين وبالاعتماد الدولي الأوروبي، ويعد المركز من أوائل الحاصلين على شهادة الآيزو للحوكمة وإدارة الالتزام من شركة PCMS البريطانية.وتقديراً للدور الإغاثي والإنساني والتطوعي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين دون تمييز، عبر تنفيذ مشاريع وبرامج في قطاعات حيوية مثل الصحة والتغذية والتعليم والمياه والإصحاح البيئي وغيرها؛ حصل المركز على جائزة الإنجاز الإنساني العالمي التي قدمها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، وذلك لإسهاماته البارزة في العمل الإغاثي والإنساني على المستوى الدولي.وفي خطوة تعكس تميز جهود المركز وتأثيره الإنساني وترسيخ قيم العطاء والابتكار، حقق جائزة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» في مجال المسؤولية الاجتماعية، التي تهدف إلى تشجيع الجهات المحلية لتبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية في برامجها وأنشطتها كافة، والسعي لتقديم خدمات مميزة عبر برامج ذات طابع شمولي وتنموي مستدام ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المملكة.كما حقق المركز رقماً قياسياً عالمياً في مشروع المركز الطبي التطوعي لزراعة القوقعة السمعية للأطفال السوريين في مدينة الريحانية بجمهورية تركيا، ضمن برنامج «سمع السعودية»، والمنفذ خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2024، إذ تمت زراعة 42 قوقعة خلال 14 ساعة من قبل الفريق الطبي المشارك في الحملة، التي تمت خلالها زراعة 122 قوقعة سمعية.الربيعة: برامج المركز أحدثت فارقاً إيجابياً في حياة الملايينرفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي المركز، أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على ما يحظى به المركز من دعم غير محدود، كان له بعد توفيق الله عظيم الأثر فيما تبوأه المركز من مكانة رائدة إقليمياً ودولياً، مؤكداً حرص المركز على مضاعفة الجهود لتحقيق جميع مستهدفات القطاع الإنساني السعودي خارجياً وفق تطلعات القيادة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات المتوالية تأتي اعترافاً دولياً بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية والتنموية التي أحدثت فارقاً إيجابياً في حياة الملايين من المحتاجين والمتضررين حول العالم، وإلى ما دأب عليه المركز من التنسيق المشترك مع شركاء النجاح داخل المملكة من وزارات وهيئات وخارج المملكة من منظمات أممية ودولية.