أقامت وكالة الفضاء السعودية، «أمسية الرصد الفلكي» بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في العيينة.وشهدت الأمسية؛ حضور ومشاركة كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله السواحة، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد سعود التميمي، ونخبة من المختصين في مجالات الفضاء والفلك.وتضمنت الفعالية، أنشطة متنوعة هدفت جميعها إلى تقديم تجربة شاملة ومميّزة للزوّار، في مقدمتها «الراوي» الذي قدّم حديثاً مثرياً عن علم الفلك بشكل عام، بما في ذلك تطوره عبر العصور وأبرز إنجازاته، ليمنح الزوّار نظرة شاملة عن هذا العلم، إضافة إلى ذلك اشتملت الأمسية على معرض تحت مسمى «ممر الكون»، حيث قدّم رحلة بصرية ممتعة أخذت الزوّار عبر أربعة عصور رئيسية لتطور علم الفلك بدءاً من العصر الإسلامي الذهبي وحتى المستقبل، مع استعراض الابتكارات التي أسهمت في فهمنا للكون، بالإضافة إلى منطقة الرصد الفلكي، والتي احتوت على أدوات متخصصة مثل التلسكوبات والأسطرلاب، حيث أتيح للزوّار فرصة تجربة الرصد الفلكي ورؤية الأجرام السماوية عن قرب، بما في ذلك القمر والكواكب والنجوم.كما اصطحبت محطة «حكاية السماء» الزوّار في رحلة تراثية سلطت الضوء على القصص العربية المرتبطة بالنجوم مثل قصة «سهيل والجدي» ودلالات «الثريا» مع تجربة تفاعلية شملت كتابة رسائل تحمل طموحاتهم المستقبلية بجوار مجسم مضيء للقمر، ورافق ذلك كله توفير منطقة جلوس مخصصة للزوار أتاحت لهم فرصة الاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة السماء في أجواء ملهمة وهادئة بعيداً عن صخب المدن.