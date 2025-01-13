عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اجتماعها السابع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، أمس، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، ومساعد الرئيس الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على إحالة عدد من الموضوعات منها ما يتعلق بمقترحات مشاريع أنظمة مقدمة وفقاً للمادة الـ23 من نظام مجلس الشورى، كما أحالت عدداً من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض موضوعات أخرى؛ تمهيداً لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.