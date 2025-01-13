وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 499 سلة غذائية مع كيس طحين لكل سلة، و499 حقيبة عناية شخصية في بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة بمحافظة اللاذقية في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 2,124 فرداً بواقع 499 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المواد الإغاثية في سورية.وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب السوري، للتخفيف من معاناة المتضررين في سورية، وتجسيد الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه المحتاجين والمتضررين أينما كانوا.