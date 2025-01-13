فيما انتظم أمس، (الأحد)، أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مقاعد الدراسة بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بالمراحل الثلاث في التعليم العام؛ لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1446هـ، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي، التي امتدت 9 أيام، حددت وزارة التعليم الثالث من شعبان القادم موعداً لإعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الثاني، للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية (المواد التحريرية والمواد ذات الجانبين)، وإدراجها في نظام «نور» الإلكتروني، وإعلانها، وتسليم نسخة لكل طالب وطالبة قبل الاختبارات بوقت كافٍ.وحددت الوزارة، السابع من شعبان، كآخر موعد لاستلام النسخة الورقية لأسئلة اختبارات نهاية الفصل الثاني، والاختبارات البديلة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والدور الثاني للمرحلة الثانوية، ونماذج الإجابة من قبل المعلمين والمعلمات.