أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، توفير 11,078 فرصة وظيفية لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك بالشراكة مع قطاع الأعمال.وأكد المتحدث باسم المؤسسة فهد العتيبي، أن المساهمة في إيجاد فرص وظيفية تتلاءم وتخصصات الخريجين والخريجات هو أحد الأهداف التي تعمل المؤسسة على تحقيقها، ومتابعة مؤشراتها بشكل دوري، وتنفذ العديد من البرامج والمشاريع التي تساهم في تحقيق ذلك، حيث تمّ خلال الشهر ذاته عقد 124 لقاءً مع مديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال وتنفيذ 93 برنامجاً لتهيئة الخريجين لسوق العمل، إضافةً إلى إقامة 42 ملتقى ومعرضاً للتوظيف، وتوقيع 24 مذكرة تفاهم بهدف توظيف الخريجين والخريجات.كما أوضح العتيبي، أن برامج التنسيق الوظيفي للخريجين التي تنفذها المؤسسة، لا تقتصر على توفير فرصة العمل للخريج، بل تشمل إجراءات المتابعة لما بعد التوظيف من خلال استقراء وقياس الرضا لكلا الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الخاصة بذلك، بهدف تطوير مختلف الأعمال في هذا الجانب، حيث تمّ تحليل 204 استبانات لقياس رضا أصحاب العمل و2,346 استبانة لقياس رضا الخريجين.