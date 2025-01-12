يفتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز غداً، فعاليات مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الرابعة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبمشاركة 280 عارضاً من قطاعات متعددة وأكثر من 120 متحدثاً، ووجود مقدمي الخدمة محلياً ودولياً والمهتمين بشأن الحج من أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 13- 16 يناير الجاري عبر 75 جلسة حوارية، تصميم مستقبل القطاعات المرتبطة بضيوف الرحمن، وسط توقعات لاستقطاب 150 ألف زائر، إذ يحظى باهتمام ومشاركة عددٍ من الوزراء والسفراء، وكبرى الشركات مقدمة الخدمة محلياً ودولياً، معززاً جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وبناء جسور تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج، من خلال تبني حلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء.

ويُعد المؤتمر منصة إستراتيجية وشاملة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التنافسية والشفافية بين مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي، في ظل وجود نخبة من الأكاديميين والباحثين، ومكاتب شؤون الحجاج، وممثلي البعثات الدبلوماسية، إضافة إلى 250 جهة من القطاعين العام والخاص وغير الربحي، كما سيركز على مناقشة التحديات المرتبطة بتطوير خدمات الحج، كالاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، إضافةً إلى طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الريادية والابتكارية في قطاع الحج.

وسيشهد المؤتمر على هامش فعالياته إقامة معرض متخصص في مجال خدمات الحج بمساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، لعرض أحدث التقنيات والخدمات التي تثري تجربة الحج وتحسّن من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ضمن مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة.