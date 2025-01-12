تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق غداً (الإثنين) النسخة الرابعة من «مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2025» في محافظة جدة، بمشاركة أكثر من 300 جهة محلية ودولية على مدى 4 أيام.

ويقدم المؤتمر الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، أحدث الحلول التقنية والخدمات النوعية في منظومة الحج والعمرة، وإبراز الابتكارات التي تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الحج والعمرة، وتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.

من جهته أكّد رئيس مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني، أن النسخة الرابعة من المؤتمر لهذا العام بتوجيهات القيادة، وإشراف وزارة الحج والعمرة، تأتي لتعزيز وتطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، ومن أبرزها التحول الرقمي والريادة التقنية في خدمات الحج، والاستدامة البيئية في إدارة مواسم الحج، من خلال استعراض حلول بيئية وتقنيات موفرة للطاقة، مثل استخدام الطاقة الشمسية وإعادة تدوير النفايات، إضافة إلى إدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات المساعدة والتطبيقات الذكية في توجيه الحجاج.

وأوضح معاجيني، أن مشاركتهم في هذا الحدث الدولي تأتي لاستعراض إنجازات «مطوفي حجاج الدول العربية» وإبراز مبادراتها المستقبلية التي تسعى لتطوير خدمات الحج والعمرة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وقال معاجيني: إنه بحسب أجندة المؤتمر ستقام جلسات علمية وورش عمل يديرها نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين والباحثين، بحضور وزراء وسفراء وقناصل من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكثر من 300 جهة من القطاعين العام والخاص العاملين في قطاع الحج، إضافة إلى ورش العمل التدريبية تشمل مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى رفع كفاءة المشاركين في مختلف المجالات المتعلقة بالحج والعمرة، وتعزيز قدراتهم على تقديم خدمات مميزة.

وأشار معاجيني إلى أن أبرز أهداف المؤتمر، تتعلق بتعزيز تجربة الحاج والمعتمر وتوفير خدمات عالية الجودة لقاصدي بيت الله الحرام، كذلك بناء شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات العاملة في قطاع الحج والعمرة، بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات الدينية، لتعزيز التعاون والتكامل في تقديم الخدمات، وتبادل الخبرات والمعارف من خلال جلسات وورش عمل تجمع الخبراء والمهنيين في مجال الحج والعمرة، مما يسهم في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.