التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سورية.وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع الراهن في سورية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب الفرحان.