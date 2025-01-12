في خطوةٍ مهمةٍ لتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح الطلاب، التقى مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، اليوم (الأحد)، مدير عام تعليم جدة منال مبارك اللهيبي، بحضور المساعد للتخطيط بفرع وزارة الصحة بجدة المهندس خالد الأسمري، ومساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المهندس وسام آل حابس، وعدد من القيادات بتعليم جدة، وذلك بمقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الصحي والتعليمي؛ لرفع مستوى الوعي بأهمية السلامة المرورية، التي تُعد قضية مجتمعية مهمة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق مجتمع آمن وسليم، وضرورة التركيز على غرس ثقافة السلامة المرورية في نفوس النشء منذ صغرهم، وذلك لضمان مستقبل آمن لهم وللمجتمع، وتوفير بيئة مدرسية آمنة.



وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً كبيراً بسلامة الأفراد والمجتمع.



وأوضح مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الصحة على توفير بيئة صحية آمنة لجميع أفراد المجتمع، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية التي يتعرض لها الطلاب وتعزيز ثقافة السلامة المرورية لديهم، مشيراً إلى أن غرس هذه الثقافة في نفوس الطلاب منذ الصغر هو استثمار في مستقبل أجيالنا القادمة.