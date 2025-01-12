باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران -بحسب إحصاءاتها لعام 2024م- 12963 حالة، كانت المرضية منها النسبة الأعلى بواقع 11243 حالة.

وأوضحت الهيئة أن بلاغات الحوادث جاءت ثانيًا في مجموع الحالات بواقع 1720 حالة، فيما نقل الإسعاف الجوي في المنطقة 31 حالة ضمن مسار النقل الإسعافي الجوي.

وتمتلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أسطولا إسعافيا مجهزا بأحدث التقنيات الإسعافية لمواجهة الكوارث والأزمات الطارئة، مجهزة تجهيزا كاملًا للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، إضافة إلى مركبات الإسعاف وعربات الدفع الرباعي.

وأكد مدير عام الفرع محمد بن علي العسيري أن طلب الخدمة الإسعافية يتم عبر الرقم 997 أو تطبيق «أسعفني» الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، استدعاء فرقة إسعافية، إرسال نداء استغاثة، معرفة حالة البلاغ وتتبع مساره، ويستدل على موقع المبلّغ، إضافة إلى عرض المنشآت الصحية القريبة وأرقام الطوارئ والجهات الإغاثية الأخرى.