سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، في إطار جهود هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» 61 حالة ضبط للمواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون، إضافةً إلى ضبط 275 حالة مواد محظورة.وشهدت المنافذ الجمركية، إحباط أكثر من 1,500 محاولة تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 حالة ضبط لمبالغ مالية، وحالتي ضبط لأسلحة ومستلزماتها.وأكدت الهيئة، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.ودعت الهيئة، في الوقت ذاته، الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها.