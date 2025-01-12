نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع تشغيل بنك الدم الوطني، في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية. واستفاد من الخدمات المقدمة من بنك الدم خلال ديسمبر الماضي 222 فرداً، إذ بلغت نسبة الذكور 59 %، ونسبة الإناث 41 %، بينما شكلت نسبة النازحين 3 %، والمقيمين 97 % من إجمالي المستفيدين.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم.