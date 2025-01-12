أكد الخبير في الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن الجمعة الماضي، هو آخر أيام المربعانية، فيما حل أمس (السبت)، أول موسم الشبط.وأوضح الزعاف، أن موسم الشبط هو موسم الرياح الماكرة (التي لا تستقر على جهة معينة)، وتسمّى بمبكية الحصني لبرودتها وسرعة تغيرها، مشيراً إلى أن مدة موسم الشبط 26 يوماً، وهو امتداد للبرد القارس، ويشتمل على هجمتين للبرد.وبين أن فصل الشتاء يشهد ثلاثة مواسم رئيسية للبرد، هي: المربعانية، الشبط، والعقارب، التي تستمر تقريباً خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير، وكل موسم يتضمن موجات برد عدة تعرف بـ«النجوم»، إذ يمثل كل نجم موجة برد قوية. وقال: «موسم المربعانية يتكون من ثلاثة نجوم، يليه موسم الشبط الذي يتضمن نجمين، ثم موسم العقارب الذي يتألف من ثلاثة نجوم أخرى».وأشار الزعاق، إلى أن البرودة الشديدة ناتجة عادة عن الكتل الهوائية القادمة من القطب الشمالي أو صحراء سيبيريا المتجمدة.