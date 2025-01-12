أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 2 /‏‏ 7 /‏‏ 1446هـ الموافق 2 /‏‏ 1 /‏‏ 2025م، إلى 08 /‏‏ 07 /‏‏ 1446 الموافق 8 /‏‏ 1 /‏‏ 2025م، عن ضبط 19,418 مخالفًا، منهم 11,787 مخالفًا لنظام الإقامة، و4,380 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3,251 مخالفًا لنظام العمل.وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,221 شخصًا، 42% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و02% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 136 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وتم ضبط 19 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33,576 وافدًا مخالفًا، منهم 30,261 رجلاً، و3,315 امرأة، وتمت إحالة 23,991 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3,869 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,319 مخالفًا.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت، أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.