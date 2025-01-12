في الوقت الذي أكدت أمانة العاصمة المقدّسة، البدء في تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي هطلت على مكة المكرمة ضمن جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل ومعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية لضمان سلامة السكان وانسيابية الحركة، لا تزال بعض الشوارع في المناطق الواقعة شرق مكة المكرمة؛ مثل مخططات الشرائع والراشدية تعاني من تجمعات مياه الأمطار.وشهدت بعض المخططات تجمعات المياه التي تتكرر مع أي حالة مطرية تشهدها العاصمة المقدسة.ورصدت عدسة «عكاظ»، حاجة بعض الشوارع لتنفيذ مشاريع تصريف؛ نظراً إلى ارتفاع الشوارع الرئيسية عن الشوارع الفرعية ما يتسبب في تراكم المياه التي تبقى راكدة لمدة لا تقل عن يومين بعد انتهاء الحالة المطرية.ويأمل السكان في معالجة هذه الإشكالية التي تتسبب في تلف طبقات الأسفلت وتعيق حركة المشاة، علاوة على مخاطرها في تجمُّع الحشرات.