يعود اليوم (الأحد) أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بالمراحل الثلاث في التعليم العام؛ لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1446هـ، بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام الدراسي، التي امتدت 9 أيام.وأكدت وزارة التعليم، على المدارس، ضرورة الانتظام وحضور الطلاب والطالبات، ورصد حالات الغياب اليومي وتبليغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم وبناتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة أولاً بأول، ورصد الغياب في نظام «نور» في حال كان الغياب دون عذر.وتبدأ الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الثاني الأحد الموافق السابع عشر من شعبان القادم، وتستمر 5 أيام.من جهة أخرى، تنتظر الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية إجازة مدرسية مطولة بعد 39 يوماً، تمتد لمدة 9 أيام، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام الخميس الموافق الـ21 من شعبان، وتشمل إجازة يوم التأسيس وإجازة الشتاء.