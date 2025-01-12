أكد المجلس الصحي السعودي، اعتماد نظام القاموس الدوائي لترميز الأدوية، وذلك بالتزام الجهات الصحية باستخدام نظام القاموس الدوائي في تبادل البيانات الصحية خلال 120 يوماً من تاريخ اعتماد القرار.جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية رقم 45514757، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، والمشار فيه إلى تلقي الاتحاد خطاب المجلس الصحي السعودي رقم 1-41515، بشان الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 333، المتضمنة «تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع قواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية لهذه الجهات وتسهل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها»، واستناداً إلى قرار المجلس الصحي السعودي رقم 107/‏‏4، الذي نص على اعتماد نظام القاموس الدوائي لترميز الأدوية، والتزام الجهات الصحية باستخدام نظام القاموس الدوائي في تبادل البيانات الصحية خلال 120 يوماً من تاريخ اعتماد القرار.وحث الاتحاد على اعتماد نظام القاموس الدوائي وتزويد المجلس بخطة العمل والتاريخ المتوقع للانتهاء من عمليات الربط بنظام القاموس الدوائي.يذكر، أن القاموس الدوائي كنظام لترميز الأدوية؛ يهدف لدعم أنظمة ترميز الأدوية ومستوى جاهزيته، إضافة إلى تقديم حلول رقمية ذات كفاءة عالية تدعم عملية التحول الرقمي.