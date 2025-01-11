أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيّاً اليوم بالرئيس جوزيف عون، أبلغه فيه تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئة سموه بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وقدم ولي العهد خلال الاتصال الدعوة لفخامته لزيارة المملكة.

من جانبه أعرب فخامته عن شكره وتقديره لولي العهد على مواقف المملكة تجاه الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق وعلى دعوة سموه لفخامته لزيارة المملكة.