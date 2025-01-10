أعلن الأمن العام منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير بمحافظة الطائف في كلا الاتجاهين يومي الخميس والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ(2) بعد الظهر حتى الـ(8) مساء، اعتبارًا من الخميس (9) يناير حتى الجمعة (28) فبراير 2025.

وأوضح الأمن العام أن تنظيم المنع مستمر حتى إعادة فتح طريق الهدا لمستخدميه، المقرر في الـ(28) من شهر فبراير المقبل 2025، بعد اكتمال تنفيذ أعمال الصيانة للطريق، وتحويل الحركة المرورية (ذهابًا وإيابًا) باتجاه طريق السيل الكبير. ودعا مستخدمي طريق السيل الكبير إلى الاتصال في الحالات الطارئة أو طلب خدمات عاجلة أو الإبلاغ عن التجاوزات برقم مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911).