أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى تحسين تجربة ذوي الإعاقة البصرية، وتمكينهم من الاستمتاع بمباريات كرة القدم من مدرجات الملعب، خلال بطولة كأس السوبر الإسباني المقامة حالياً في جدة.

وتأتي هذه المبادرة الملهمة كجزء من رؤية أوسع تعكس قيم الاستدامة التي تتبناها stc بالتنسيق مع وزارة الرياضة، حيث تُبرز المبادرة الدور الرائد للمجموعة في تسخير التكنولوجيا لخدمة الأفراد من ذوي الإعاقة البصرية.

وتتمحور المبادرة حول تقديم لوحة تفاعلية جديدة مزودة بمؤشر يتيح للمكفوفين متابعة حركة الكرة لحظة بلحظة من خلال حاسة اللمس، إلى جانب وصف صوتي متكامل ليقدّم تجربة حيّة ومليئة بالتفاصيل الدقيقة للمباريات خلال أحداث البطولة.

ولن تقتصر التجربة على الجانب التقني فقط، إذ قدمت وزارة الرياضة الدعم من خلال تخصيص تذاكر مجانية للمكفوفين ومرافقيهم، إلى جانب مقاعد محددة لهم وسط المدرجات، ليتسنى لهم الاستمتاع من قلب الحدث والمشاركة في الأجواء الرياضية.

وجاءت هذه الخطوة في وقتٍ تواصل فيه المملكة استعداداتها لاستضافة العديد من بطولات كرة القدم القارية والعالمية الكبرى خلال السنوات القادمة.

ومع هذه المبادرة، تؤكد مجموعة stc على أهمية العمل المشترك مع الجهات الحكومية لتعزيز الشمولية والاستدامة الاجتماعية، وتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة لخدمة المجتمع، كما تعكس رؤية المجموعة التي تسخر حلولها الرقمية إلى أداة تخدم الإنسان، لتفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة.