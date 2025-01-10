أدانت رابطةُ العالم الإسلامي مزاعمَ قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاتها الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حساباتٍ رسمية تابعة لها، التي تُظهر أجزاء من دول عربية (الأردن، ولبنان، وسورية) ضمن حدودها المزعومة.واستنكرت الرابطة في بيانٍ للأمانة العامة مُواصلة قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاعتداء على سيادة الدول وحدودها، محذِّرةً من خطورة ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.