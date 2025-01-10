إفلاس ولهث خلف المال، «أبطاله» من يطلق عليهم مشاهير التواصل، إذ تفنّنوا في صناعة المحتوى الفارغ واستعراض نمط حياة مزيف ومتكلف، يصوِّر للآخرين أن صناعة الفراغ يحقق الثراء وامتلاك السيارات وتناول الأطعمة في أفخم المطاعم والفنادق، فيما يتكفل «بساط علاء الدين السحري» بنقلهم بين الدول وعواصم العالم في سياحة تتسم بالفحش في الإنفاق.أصبح كثير من مشاهير التواصل وعاءً فارغاً دون محتوى، في صناعة «الهياط» الذي لا يرتقي إلى واقع الحياة، لكنه يخادع البعض، ما يُحيل حياة هؤلاء إلى متاعب في سبيل البحث عن الشهرة واتباع سلوكيات المشاهير وحياتهم، مُعتقدين أن سرعة الوصول للشُهرة يكمن في محتوى مُخالف أو خارج عن المألوف.عليق ترخيص وغرامةغرمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أحد مشاهير (سناب شات) بمبلغ 100 ألف ريال، وقررت تعليق ترخيصه الإعلامي 30 يوماً؛ بسبب تكرار نشره محتوى إعلاميّاً مخالفاً خلال مشاركته في مناسبات عقارية واجتماعية، وعدم التزامه بما نصَّ عليه نظام الإعلام المرئي والمسموع بعدم بثِّ أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة.كما أعلنت هيئة تنظيم الإعلام، استدعاء مشهورة في (سناب شات)، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها؛ إثر إدلائها بمعلومات غير صحيحة حول دخلها الإعلاني، وتعمّدت المشهورة إثارة الجدل بإعلانها تحقيقها دخلاً سنويّاً يتجاوز الـ100 مليون ريال.وسبق أن فرضت الهيئة غرامة 400 ألف ريال على مشهورتَيْن من «مشاهير التواصل الاجتماعي»؛ بعد نشرهما مقطعاً مرئيّاً، تضمَّن «إساءة لإحدى الدول الصديقة»، ثم فرضت غرامة أخرى 400 ألف ريال على مشهورة عربية زارت السعودية، وارتكبت مخالفات إعلانية؛ ليتحول أمر هؤلاء (المشاهير) رجالاً ونساء، إلى جدل تجاه محتوياتهم.ملاحقة فتاة صالون الحلاقةتأثير مشاهير التواصل على المجتمع لا يمكن إنكاره أو تجاهله، فالكثير منهم يتابعهم الملايين وأفعالهم مرصودة على مدار اللحظة، فكل ما يصدر منهم قد يقتدي منه النشء، وتأثيرهم ينعكس على عادات وتقاليد المجتمع، فيما يسعون هم عبر منصاتهم إلى الربح المادي عن طريق الإعلانات دون اعتبار لما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية لتصرفاتهم، من محتوى مزيف أو خادع، يؤثر في النشء والمراهقين، إذ نشاهد بين فترة وأخرى استدعاء جهات الاختصاص لأحد هؤلاء، وإيقاع غرامة مالية عليه أو عليها؛ ما يشعر المجتمع بحجم مخالفاتهم، التي يسهل نقلها ومشاهدتها.وأعلنت أمانة الرياض، مباشرة فرقها الميدانية بلاغاً حول مخالفة صالون حلاقة رجالي لتقديمه خدمات غير مرخصة لفتاة قامت ببث مخالفتها، لتتحرك أمانة الرياض، بعد بلاغ وتداول فيديو يُظهر تقديم صالون الحلاقة الرجالي الخدمة لامرأة؛ في مخالفة صريحة للاشتراطات.وأوضحت الأمانة في ردها على استفسارات المواطنين، أنها تلقت البلاغ عبر مركزها الموحد 940، وتم على الفور توجيه الفرق المختصة لمتابعة الحالة. وأسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عدد من المخالفات المرتبطة بعدم الالتزام باشتراطات النشاط المرخص له.وأكدت الأمانة أنه تم استدعاء صاحب المنشأة التجارية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، مشددةً على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في ممارسة الأنشطة التجارية؛ لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.وسبق أن قامت الفتاة بالمخالفة ذاتها، وأسهمت في أغلاق صالون رجالي في منطقة جازان بعد أن قامت بالحلاقة فيه وتعمدت بث فعلتها عبر منصتها على التواصل الاجتماعي، وما هي إلا ساعات حتى تم إغلاق الصالون.الفراغ والتكسُّب الرخيصما يتم بثُّه عبر تلك المنصات يوضح الفوضى التي يعيشها ما يُطلق عليه الإعلام الجديد، الذي تتسلل مخاطره إلى البيوت ويشاهده الجميع، فالوصفة السحرية لدى البعض من أولئك هو تقديم وصناعة الفراغ، وتعمد (الشو) بأفعال مخالفة وتصرفات مبتذلة.وتحولت الكثير من المنصات إلى مرتع للأفعال غير المنضبطة، إذ إن إنشاء المحتوى وسيلة للتكسب لديهم ومهنة من لا مهنة له، فيما تتهافت بعض الشركات التجارية للتسويق لمنتجاتها لديهم ؛بحثاً عن الوصول لمتابعيهم، غير عابئين بمدى تأثير طرحهم ومحتواهم.المشهور والاحتيال العقاريرئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، روى قصة المشهور الذي شارك في عملية احتيال كبرى جمع عبرها نحو ملياري ريال، مشيراً إلى أن بعض المحتالين يلجأون للاستعانة بمشاهير لترويج فكرة أو مشروع استثماري؛ بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الضحايا.وتعود تفاصيل القصة بحسب الدكتور الواكد، إلى أن محتالاً استعان بشخصية مشهورة وروّج لفكرة استثمارية لمجمعات عقارية وتجارية شمالي الرياض، وبدأ يروج للفكرة، مما جعل الناس تتهافت لاستثماره معتقدين أنه استثمار حقيقي وهو استثمار غير حقيقي إطلاقاً.لا تجعلوا الحمقى مشاهيريطالب الأخصائي الاجتماعي طلال الناشري، متابعي منصات التواصل الاجتماعي بعدم جعل هؤلاء مشاهير، وأضاف تشجيع المجتمع لأمثالهم جعلهم يستمرون بل نشاهد ولادة أناس آخرين هم أكثر حماقة منهم. وأوضح أن تصرفات أولئك المشاهير تنعكس على المجتمع، فالكثير منهم رسم حياة غير واقعية تتسم بالسفر الدائم والفحش في الشراء واقتناء السيارات الفارهة، وفي الحقيقة الكثير من تلك الأفعال تعتمد على الاستئجار أو الدعوات، فيما يقوم هؤلاء بإظهارها وكأنها حقيقية ليسارع البعض في محاولة تقليدهم في تلك الأفعال، وهو ما يسهم في تدمير منازلهم وحياتهم.وشدد الأخصائي الاجتماعي الناشري، أن ثورة التكنولوجيا وسهولة الولوج إلى منصات التواصل والوصول لها، هي فرصة حقيقية لصناعة المحتوى الهادف وتوفير جودة في تعزيز المحتوى، وقد شاهدنا ما يبثه بعضهم من إبراز تقدم المملكة وتطورها والمشاريع التي تعيشها، وفي الوقت نفسه يلتقط البعض تلك الفرصة ويبحث عن الربح والثراء دون النظر فيما يقدمونه من محتوى.حماية المتابعين من التضليلالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أكدت أنها تهدف من إجراءاتها لحماية مصالح المجتمع والمتابعين، وتقديم محتوى إعلامي متنوع وهادف، لا يتضمن معلومات مضللة أو ما يخالف نظام الإعلام المرئي والمسموع؛ ما يسهم في تعزيز وتحسين القطاع الإعلامي للوصول إلى أعلى درجات التميز على المستويين الإقليمي والدولي.وبينت أنها تعمل لتنظيم الإعلام على تطوير وتنظيم القطاع الإعلامي في المملكة بشكل يضمن الاستدامة والتميز، كما تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وضمان جودة المحتوى الإعلامي، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة«الإعلام المرئي»: عقوبات مستمرةرصدت الهيئة خلال الربع الأول من 2023م، أكثر من 4,000 مخالفة إعلامية، وبلغ ما رُصد منها من خلال تعاون الجمهور 15%، وذلك عبر قنوات البلاغات المتاحة.وتنوعت البلاغات ما بين مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، وتأجيج التعصب الرياضي، وممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على ترخيص، إضافة إلى عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي وأجهزة الاستقبال غير المفسوحة.بناء على ذلك، أصدرت الهيئة أكثر من 1,700 طلب استدعاء للمخالفين للتحقق من المخالفة، وأحالت أكثر من 950 مخالفة لإصدار القرارات فيها من الهيئة، أو إحالتها لعرضها أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع.وتنوعت القرارات الصادرة ما بين توجيه إنذارات، ومخالفات مالية، وتعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، ومصادرة مواد إعلامية مخالفة، وستعلن الهيئة عن القضايا المنظورة في حينها.يذكر أن الأنظمة الإعلامية تكفل حق المخالف في الاعتراض على القرارات الصادرة خلال المدد النظامية المحددة.موثوق.. الترخيص الرسميبيّن المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف، أن رخصة (موثوق)، التي وضعتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع، تعد تصريحاً رسميّاً يُمنح للأفراد والشركات لممارسة الإعلانات التجارية بشكل نظامي، مضيفاً: تأتي هذه الرخصة لضمان مطابقة الإعلانات للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، مما يسهم في حماية حقوق المستهلكين.وأضاف: يعد المشاهير قدوة لجمهورهم، وقد يكتسبون الكثير من المعلومات منهم؛ لذا يعد إعلاناتهم مسؤولية عليهم، وعندما يقومون بالإعلان عن منتج أو خدمة، فإنهم يتحملون مسؤولية كبيرة لضمان صحة ومصداقية المعلومات المقدمة، فالإعلانات غير النظامية قد تؤدي إلى عقوبات صارمة بموجب الأنظمة.وأوضح الشريف أن من أبرز المخالفات المحتملة التي يقدم عليها المشاهير الإعلانات المضللة، ويُعد أي إعلان يحتوي على معلومات كاذبة أو مضللة مخالفاً، كما يعد الإعلان دون تصريح مخالفة، ويحب الحصول على رخصة (موثوق) حتى لا يتعرض لغرامات مالية في حال إعلانه.وشدد المحامي الشريف على أن المادة (21) من نظام التجارة الإلكترونية تنص على ضرورة عدم استخدام الإعلانات لأي محتوى مضلل أو مخالف، كما تشترط المادة (4) من نظام الإعلام المرئي والمسموع حصول الأفراد والشركات على ترخيص لممارسة الإعلانات التجارية.وأكد المسؤولية القانونية للمشهور، وفي حال مخالفة هذه المواد قد يتعرض المخالف لغرامات تصل إلى 500 ألف ريال سعودي وسحب الترخيص.