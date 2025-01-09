افتتح المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مطار نادي الطيران السعودي بمنطقة المدينة المنورة، والذي أُنشئ على مساحة 15 مليون متر مربع، ضمن فعاليات ملتقى المدينة المنورة للطيران العام، وذلك بحضور نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وخلال الحفل شاهد الحضورعرضاً مرئياً يستعرض رحلة تأسيس نادي الطيران بالإضافة إلى عرضٍ وثائقي عن مطار النادي بمنطقة المدينة المنورة والذي يضم مدرجاً بطول 1.6 ألف متر ومدرجاً آخر تحت الإنشاء بطول 1.8 ألف متر، ويقدم المطار خدمة التزود بوقود الطائرات بالإضافة إلى مباني الضيافة والمكاتب الإدارية ومباني الخدمات المشتركة، هناجر الطائرات وخدمة إيواء الطائرات على مساحة 900 متر، فضلاً عن خدمة مشغل القاعدة الثابتة (FBO) على مساحة 480 متر.

إثر ذلك، اطّلع المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ونائب أمير منطقة المدينة المنورة، خلال جولة، على مكونات مطار نادي الطيران السعودي بالمنطقة وشاهدا بعض فعاليات ملتقى المدينة المنورة للطيران العام الذي يستضيفها النادي على مدار 3 أيام لاستعراض رياضات الطيران وتعزيز نشر ثقافة الطيران ويقدم سلسلة من التجارب المقدمة للزوار، تجمع بين الترفيه والتعليم والاستثمار في التقنيات والبرامج المرتبطة بعلوم الطيران.

وفي نهاية الحفل، كرّم الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرعاة والمشاركين في إطلاق نادي الطيران السعودي بالمنطقة وفعاليات ملتقى المدينة المنورة للطيران العام.

يُذكر أن فعاليات «ملتقى المدينة المنورة للطيران العام» التي تنظم تحت إشراف إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة تطوير المنطقة بالتعاون مع نادي الطيران السعودي، تتواصل حتى مساء السبت القادم، وتقدم مجموعة من العروض الجوية وعرض مجموعة متنوعة من الطائرات، وعروض الطائرات دون طيار (الدرونز) وعدد من المعارض التفاعلية للاحتفاء بثقافة رياضة الطيران.