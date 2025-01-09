أكدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، حرص السفارة والقنصلية العامة في لوس أنجلوس على أمن وسلامة المواطنين السعوديين في مدينة لوس أنجلوس والمناطق المتضررة من حرائق الغابات.

وقالت الأميرة ريما عبر موقع التواصل الاجتماعي «x» اليوم (الخميس): «المواطنين الكرام في مدينة لوس أنجلوس والمناطق المتضررة من الحرائق، أود التأكيد على حرص السفارة والقنصلية العامة في لوس أنجلوس على أمنكم وسلامتكم».

وأضافت: «إنني وفريق السفارة والقنصلية العامة سنواصل العمل والمتابعة على مدار الساعة لخدمتكم وتقديم الدعم اللازم.. حفظكم الله ورعاكم».