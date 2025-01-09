تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله اليوم بديوان الوزارة بالرياض، وزير القوات المسلحة في جمهورية السنغال الفريق أول بيرام جوب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.