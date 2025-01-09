في إطار الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (1,950,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة أثاث بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقبضت على مستقبلها بمحافظة جدة، وهو وافد من الجنسية السورية.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.